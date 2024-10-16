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نائب:وزير النقل يسرق (1.5) مليار دولار في عقد لإنشاء سكة حديد محلية
مصدر سياسي:وصول وفد أمريكي سراً إلى بغداد للتفاوض مع إيران
العراق ينزف اقتصاديا بسبب مشاركة الحشد الشعبي في الحرب ضد إسرائيل
البنك المركزي:(145.257)تريليون ديناراً حجم الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب لعام 2023
الإطاري وزير الكهرباء:محطات الكهرباء لا تشتغل إلا على الغاز الإيراني
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نائب:وزير النقل يسرق (1.5) مليار دولار في عقد لإنشاء سكة حديد محلية
العراق ينزف اقتصاديا بسبب مشاركة الحشد الشعبي في الحرب ضد إسرائيل
البنك المركزي:(145.257)تريليون ديناراً حجم الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب لعام 2023
الإطاري وزير الكهرباء:محطات الكهرباء لا تشتغل إلا على الغاز الإيراني
نائب:السوداني ممتعظ من الفشل الإداري ومستوى الخدمات في محافظة ديالى
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فوز الأردن وخسارة العراق يعيد ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم
اليوم..المنتخب الوطني في رحلة البحث عن بطاقة العبور الى مونديال 2026
طاقم تحكيمي أوزبكستاني لقيادة مباراة منتخبي العراق وكوريا الجنوبية
معسكر تدريبي لسيدات العراق لكرة الطائرة في أربيل
الاتحاد الاسيوي يرفض طلب اتحاد الكرة العراقي بتغيير الملعب الذي تقام عليه المباراة مع كوريا الجنوبية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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العراق استورد أكثر من (19) مليون طن من الشاي غير صالح للاستهلاك والمجلس الاقتصادي يوصي ببيعه خارج البلاد!
مصدر قضائي:صدور مذكرة قبض جديدة بحق رئيس هيئة النزاهة
العراق وإيران يجددان التأكيد على موقف سياسي واحد في المحافل الدولية ضد إسرائيل
النقل النيابية:الفساد في وزارة النقل غير خاضع للمحاسبة والمساءلة لأن وزيرها من بدر
نائب إطاري:لن نسمع لصوت الحق والكرامة وسنقر تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا وعبودية المرأة وتفكك الأسرة
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- اذاعة INN