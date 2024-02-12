العراق ينسحب من المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة

العراق ينسحب من المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر اتحاد الكرة العراقي لكرة القدم،اليوم، الانسحاب من المشاركة في بطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية تحت 23 سنة.وقال مدرب المنتخب راضي شنيشل، في حديث صحفي، انه “قد وجدنا أن البطولة غير مجدية وقد تعرّض لاعبي منتخبنا الى اصابات تحرمهم من المشاركة في بطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024”.واشار الى ان “موعد البطولة قريبة من المنافسات الآسيوية الرسمية التي سنخوضها والتوقيت غير مناسب لمشاركتنا واي اصابة ستكلفنا الكثير لا سيما وأنها تنطلق شهر آذار المقبل وبطولة آسيا تنطلق في شهر نيسان المقبل”.وبين ان “المنتخب الاولمبي وضع منهجه الذي يتناسب مع انطلاق البطولة الاسيوية ونسعى من خلاله الارتقاء بشكل جيد للجاهزية قبل انطلاق البطولة”.ووضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة منتخب العراق في المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية وتايلاند وطاجيكستان، وتنطلق منافسات البطولة في شهر نيسان من العام الحالي في قطر.

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