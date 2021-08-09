العراق يوقع إتفاقاً مع البعثة الأوروبية “لرصد” الانتخابات

العراق يوقع إتفاقاً مع البعثة الأوروبية “لرصد” الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وقع العراق مع بعثة الاتحاد الاوربي، اليوم صيغة الترتيب الإداري بشأن مراقبة الانتخابات النيابية في العراق.وقال بيان لوزارة الخارجية، ان التوقيع جرى “في مقر وزارة الخارجية ، لمراقبة الانتخابات النيابية لعام 2021، حيث وقع الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية، نزار الخيرالله، نيابة عن الحكومة العراقية ، والسفير مارتن هوث ، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد، نيابة عن الاتحاد الأوروبي”.واضاف، ان “الاتفاق كان تلبية للدعوة الموجهة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اذ انه بموجب الترتيب تلتزم بعثة رصد الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي بالحياد التام والموضوعية والاستقلال في أداء تكليفهم، وسيحترم كافة الراصدون في بعثة رصد الانتخابات أحكام مدونة السلوك الخاصة بالراصدين الأوروبيين”.وتابع “بالمقابل توفر المؤسسات المعنية في حكومة جمهورية العراق لبعثة رصد الانتخابات أي مساعدة مطلوبة لتنفيذ التكليف الخاص للبعثة وفقًا للقوانين النافذة في العراق ومضمون الترتيب الاداري، وستوفر بعثة الرصد المعلومات الضرورية لهذا الغرض”.من جانب اخر اشار البيان الى توقيع “رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل  في مقر وزارة الخارجية صيغة مماثلة مع الاتحاد الأوروبي تلبية لدعوة المفوضية المستقلة إلى الاتحاد الأوروبي للمشاركة في المراقبة الانتخابية النيابية،  بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2576 بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وتوسيع نطاق اختصاصها والتفويض المعطى لها، ليشمل مراقبة الانتخابات العامة العراقية المقررة في 10 تشرين الأول 2021، وذلك استجابة لطلب الحكومة العراقية”.واكد ان “بعثة يونامي ستتولى تشجيع المراقبين الدوليين والإقليميين المدعوين، من قبل الحكومة العراقية لمراقبة الانتخابات والتنسيق معهم، وتوفير الدعم اللوجستي والأمني”.

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