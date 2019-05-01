العراق يوقع اتفاقية مع الوكالة السويدية للتنمية

العراق يوقع اتفاقية مع الوكالة السويدية للتنمية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، عن توقيع اتفاقية مع الوكالة السويدية للتنمية اتفاقية سيبدأ تنفيذها في ثلاث محافظات.وقالت الوزارة في بيان ،إن “العراق ممثلاً بوزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، وقع اتفاقية دعم الحكومات المحلية في العراق، فيما وقعها عن الوكالة السويدية للتنمية السيد كورنر اندرسن، والتي ستستمر حتى العام 2021”.وبحسب البيان فأن الدليمي أوضح عقب الاتفاقية، أن “البرنامج سينفذ بداية في محافظات (دهوك، والديوانية، والمثنى) مع تنفيذ جزئي في محافظتي (بغداد، وأربيل)، حيث سيتم التعاون مع الحكومة المحلية في مجالات دعم اللامركزية الادارية والقانونية، والتخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات العامة، والحماية الاجتماعية وآليات تنفيذها”.ولفت الى أن “دور البرنامج في توضيح مفاهيم جديدة في مجال بناء القدرات المحلية والشؤون المالية والهياكل التنظيمية وكيفية صنع القرارات”، مؤكداً “مساهمة التعاون الانمائي السويدي باعتمادات مالية ستخصص للبرامج التي تنفذها الوكالة السويدية في عموم العراق”.وذكر البيان أن “من جانبه أكد السيد أندرسن حرص الوكالة على توفير سبل الدعم والتطوير للحكومات المحلية، واستمرار النجاحات التي حققتها الوكالة طيلة السنوات العشر الماضية في العراق”، معرباً عن تقديره لإجراءات التعاون التي وجه بها السيد وزير التخطيط لتسهيل عمل الوكالة”.

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