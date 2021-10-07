العراق يوقع عقد مع شركة “اسكاتك” النرويجية لإنشاء محطة كهروشمسية بطاقة ٥٢٥ ميكا واط

العراق يوقع عقد مع شركة “اسكاتك” النرويجية لإنشاء محطة كهروشمسية بطاقة ٥٢٥ ميكا واط
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، الخميس، توقيع عقد مع شركة “اسكاتك” النرويجية لانشاء محطة كهروشمسية بطاقة ٥٢٥ ميكا واط في محافظتي  بابل وكربلاء وقال عبد الجبار، في بيان : ان “التوقيع يأتي استكمالاً لاجراءات الحكومة العراقية   في توقيع عقود مع شركات عالمية لأنشاء محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية وصولا الى انتاج ٧٥٠٠ ميكا واط من الطاقة النظيفة  قبل  عام ٢٠٢٣”.  واشار وزير النفط الى ان “الاتفاق مع شركة اسكاتك وحلفائها تمثل العقد الثالث لانشاء محطات كهروشمسية وان ما تم تحقيقه خلال هذا العام من توقيع عقود مع شركات توتال الفرنسية ومصدر الاماراتية واسكاتك النرويجية وحلفائها يمثل نسبة (40 ) بالمائة ضمن برنامج مكثف لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة”.  وقالت رئيس هيئة الاستثمار سها داود النجار ان “المشروع الذي تم توقيع عقده مع ائتلاف شركات اسكاتك النرويجية واوراسكوم المصرية والبلال العراقية يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج بناء وانشاء المحطات الكهربائية للتوليد بالطاقة النظيفة”.  وبحسب البيان، “سيتم تنفيذ المشروع بانشاء محطتين للطاقة الشمسية بطاقة ٥٢٥ ميكا واط في محافظتي كربلاء وبابل وياتي هذا التوقيع ضمن برنامج وقرار المجلس الوزاري للطاقة لانشاء محطات كهروشمسية بطاقة ٧٥٠٠ ميكا واط عام 2023 وتعمل الهياة على استقطاب الشركات العالمية الرصينة لاكمال البرنامج الخاص بمشاريع الطاقة المتجددة”. من جهته قال السفير النرويجي ايريك بارجر ان “التوقيع مع العراق لتنفيذ شركة نرويجية وشركاءها مشروع للطاقة يعزز العلاقات الثنائية مع العراق ويفتح افاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة”.  وقال عبدالعزيز اليثربي ممثل شركة اسكاتك النرويجية ان “شركته ستنفذ المشروع بطاقة ٥٢٥ ميكا واط ونأمل ان ننفذ مشاريع اخرى في مجال الطاقة المتجددة في العراق”.

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