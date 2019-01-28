العرباوي:مجلس النواب ومجالس المحافظات مزادات لبيع وشراء الأصوات

العرباوي:مجلس النواب ومجالس المحافظات مزادات لبيع وشراء الأصوات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال صلاح العرباوي مدير مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، 28/ 1/ 2019، إن أعضاء مجالس المحافظات يباعون ويشترون هذه الايام وباسعار خيالية.وذكر العرباوي في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع (تويتر) أن “بعض المحافظات يديرها محافظان او اكثر صايرة دايرة ؟!”.وأضاف أن “السعر المتداول لبعض النواب في مجالس المحافظات 250-500 الف دولار، صدك جذب”.واشار الى أن “مجالس المحافظات لم تنتج تشريعا واحدا خلال 14 عاماً”.وتصاعدت حدة التوترات السياسية بين الأحزاب للحصول على المناصب الشاغرة، فبعد أن أصبح منصب محافظ واسط من حصة تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، توجهت الكتل السياسية نحو محافظات أخرى لتأخذ نصيبها.ففي العاصمة بغداد، على الرغم من انتخاب المحافظ فاضل الشويلي المنتمي لتحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من قبل مجلس المحافظة، كبديل عن المحافظ السابق عطوان العطواني التابع لائتلاف دولة القانون، إلا أن كتلة الأخير اعتبرت الجلسة غير قانونية، عازية ذلك إلى عدم حضور رئيس المجلس ونائبه أثناء التصويت.أما في البصرة، فالخلاف حول منصب المحافظ بدأ بعد أن فتح رئيس مجلسها باب الترشيح للمنصب، بعد أشهر على فوز محافظها أسعد العيداني لمجلس النواب.محافظة النجف هي الأخرى لم تكن بعيدة عن هذا الصراع، إذ قام مجلس محافظتها باستجواب لؤي الياسري بعدد من الملفات، وقام بإقالته بعد عدم القناعة بأجوبته، لكنه عاد الى المنصب بقرار قضائي.وتم انتخاب غضنفر البطيخ الشمري محافظاً جديداً لواسط، خلفا لمحمد المياحي، بعد جلسة طارئة لمجلس المحافظة.

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