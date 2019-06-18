العرباوي للخزعلي:أنت اختصاص قتل واختطاف وسرقة وليس سياسة

العرباوي للخزعلي:أنت اختصاص قتل واختطاف وسرقة وليس سياسة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق صلاح العرباوي، مدير مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، على تغريدة زعيم مليشيا  عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، بشأن وجود أطراف سياسية لديها ازدواجية في المواقف.وقال العرباوي في حديث صحفي، “كلام سليم، هذه الخطوة ستفرز الخنادق”، مبيناً أن “اصحاب الاعراف من السياسيين يجب ان يختاروا اما المشاركة او المعارضة، ولكل شروط والتزامات ومسؤوليات”.وكان الخزعلي، قد أكد الثلاثاء (18 حزيران 2019)، أن المشكلة ليست في وجود المعارضة، بل بازدواجية المواقف لدى الكثير من الأطراف السياسية.وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن “اتخاذ بعض الأطراف السياسية مثل الحكمة طريق المعارضة هو ظاهرة جديدة وصحية في العملية السياسية بشرط الالتزام بكافة التزاماتها”.وبين الخزعلي، أن “المشكلة ليست في ان تكون جزءا من الحكومة او جزءا من المعارضة، بل في الازدواجية التي لا زال يقوم بها الكثير من الأطراف السياسية الى هذه اللحظة”.وكان تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، قد أعلن الاحد (16 حزيران 2019)، الذهاب الى المعارضة السياسية الدستورية.

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