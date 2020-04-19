العزاوي:الكاظمي يرفض إجراء انتخابات مبكرة وحكومته ستمر لأنها محاصصة

العزاوي:الكاظمي يرفض إجراء انتخابات مبكرة وحكومته ستمر لأنها محاصصة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- توقع امين الحزب الاسلامي العراقي رشيد العزاوي تأخير التصويت على التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بسبب بعض المشكلات الفنية.وقال العزاوي، إن “تكليف الكاظمي يختلف عن تكليف سابقيه (عدنان الزرفي ومحمد علاوي) بسبب إجماع الكتل السياسية على تكليف الأول خلاف ما حصل مع الاثنين الآخرين”.وأضاف، ان “تشكيلة الكاظمي يمكن أنْ تمر بسهولة في مجلس النواب بعد التوافق السياسي على تكليفه”، مبيناً انَّ “موافقة الكتل السياسية على تكليف رئيس وزراء ليس بالأمر الهين، خصوصاً أنها تريد أنْ تكسب الانتخابات في حال إجرائها بوقت مبكر وترغب بأنْ يكون لها نصيبٌ فيها، وحرصها على المجيء بوزراء تنفيذيين يمكنهم العمل على النهوض بواقع البلد الى الأفضل، في حين يسعى رئيس الوزراء المكلف الى كسب رضاها لتمرير حكومته داخل مجلس النواب”.وتوقع العزاوي، “تأخير إعلان التشكيلة الحكومية الى نهاية فترة التكليف، بسبب بعض المسائل الفنية كالتئام مجلس النواب وعودة الأعضاء من مناطقهم المتواجدين فيها، فضلاً عن ظروف البلد بسبب فيروس “كورونا”، ما يستدعي أنْ يكون التصويت في القاعة الكبرى والتباعد بين أعضاء المجلس لضمان عدم إصابتهم بالفيروس، وعدم دعوة أي ضيوف لهذه الفعالية كما جرى في التصويت على باقي الحكومات”.وأكد النائب، أنَّ “الكاظمي لم يذكر في خطابه أية إشارة الى إجراء انتخابات مبكرة، إذ قد يسعى الى إكمال الدورة البرلمانيَّة التي لم يتبق لها سوى سنتين وأشهر معدودة”.وتطرق العزاوي، الى “عملية توزيع التشكيلة الوزاريَّة على المكونات”، معتبراً إياها “عملية دستوريَّة بشمول جميع المكونات على ترشيح شخصيات منها لاختيارها من قبل رئيس الوزراء”، داعياً الى “ضرورة الإبقاء على عددٍ من الوزراء الذين نجحوا في إدارة وزاراتهم على مدى الفترة الماضية ولم تسجل عليهم أية شائبة”.

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