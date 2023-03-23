العزم النيابية: بقاء الحلبوسي في منصبه جريمة بحق العراق

العزم النيابية: بقاء الحلبوسي في منصبه جريمة بحق العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف المتحدث باسم كتلة عزم النيابية النائب محمد عبد ربه, الخميس، اداء مجلس النواب في دورته الحالية بالركيك وعدم الجاد في طرح ملفات خدمية، مبينا ان الدورة النيابية الحالية تعد الاكثر حرجا في تاريخ العراق الا انها غير مجدية. وقال عبد ربه في تصريح صحفي, ان ” مجلس النواب بدورته الحالية امام امتحان عسير خاصة بعد ان عصفت به أزمات اقتصادية وسياسية أدت الى تأخير انجاز الاستحقاقات الدستورية وفق ما جاء به الدستور العراقي “.  واضاف ان “اللجان النيابية اكملت مناقشة وقد وطرحت العديد من القوانين الا ان رئاسة المجلس المتمثلة بالحلبوسي لم تطرحها تحت قبة البرلمان”. وتابع ان “البرلمان بحاجة الى بيئة سليمة من اجل اقرار القوانين الخدمية والامنية والاستثمارية بدلا عن السياسية والتي تخدم الفئات الحزبية بدلا من الشعب”. 

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