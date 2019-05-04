العسكري:عودة العبادي لرئاسة الوزراء “أوهام”

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في العراق..قتل الأبرياء بلا حساب
تقرير:56جهة حزبية ومليشياوية مسؤولة عن تهريب النفط العراقي
حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
العراقيون:عبد المهدي فاشل وضعيف أمام القوى المليشياوية السياسية المتنفذة
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بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
بالصور..سليماني في بيت “المفتي الصميدعي”
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- اذاعة INN