العسكري:عودة العبادي لرئاسة الوزراء “أوهام”

العسكري:عودة العبادي لرئاسة الوزراء “أوهام”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، السبت، أن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مايزال يتطلع للعودة إلى رئاسة الوزراء مجدد، فيما اعتبر ان تطلعات العبادي تلك مجرد “اوهام”.وقال العسكري في حديث صحفي ، إن “ ائتلاف النصر بني على ترشيح العبادي لولاية ثانية. إنه الائتلاف الوحيد الذي لديه مرشح وحيد للمنصب، والانسحابات التي حصلت في داخل الائتلاف جاءت لهذا السبب”، مبينا أن “العبادي ما تزال لديه الرغبة والتطلع للعودة إلى رئاسة الوزراء لكنها أوهام”.وأضاف أن “العبادي كان يعوّل على الجانب الأمريكي (المبعوث الأمريكي بريت ماكغورك) بكونهم أعطوه تطمينات تفيد أنه في نهاية المطاف ستكون أنت (العبادي) رئيساً للوزراء، وإن الكتل السياسية ستختلف على المرشح للمنصب الأمر الذي يصب في اتجاهك. كل ذلك كان قبل يوم تكليف عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء”.وتابع، أن العبادي “كان يعتقد أنه هو الذي سيكلّفه برهم صالح لرئاسة الوزراء، في اليوم الذي كلّف فيه عادل عبد المهدي. صديق لي مقرّب من العبادي قال لي إن الأخير تفاجأ بتكليف عادل عبد المهدي. كان يتوقع أن يكون هو”، مشيرا إلى أن “المقربين من العبادي يقولون إن عبد المهدي سيستقيل ويشغل هو المنصب”.ولفت العسكري إلى أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يستقيل ولن يُقال، ولوّ فرضنا ذلك، فعلى أي ساس سيكون العبادي هو البديل؟”.

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