العسومي رئيساً للبرلمان العربي

العسومي رئيساً للبرلمان العربي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن البرلمان العربي ،الثلاثاء، تولي النائب البحريني عادل عبدالرحمن العسومي رئاسة البرلمان العربي خلفاً للسعودي الدكتور مشعل بن فهم السلمي.جاء ذلك بعد صدور قرار تعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق للبرلمان العربي نائباً لرئيس مجلس الشورى السعودي، وذلك ابتداءً من اليوم .وكان مكتب البرلمان العربي قد قرر في اجتماعه الذي عُقد الاسبوع الماضي أن يتسلم النائب عادل العسومي مهام رئيس البرلمان العربي بعد خلو منصب الرئيس وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان العربي.

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