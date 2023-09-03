العشائر العربية في ديالى ترفض عودة حزب بارزاني إلى المحافظة

العشائر العربية في ديالى ترفض عودة حزب بارزاني إلى المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو نخب حمرين العشائرية في ديالى محمد القيسي، الاحد، وجود رفض شعبي وسياسي لعودة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها.وقال القيسي في حديث  صحفي،ان” مدن حمرين في ديالى ( جلولاء- السعدية—قره تبه- جبارة) عادت الى السلطة الاتحادية نهاية 2017 ولن تعود مرة اخرى تحت سيطرة حزب مسعود بارزاني”.واضاف،ان” عودة مقرات البارزاني مرفوضة وان جميع قياداته تعرف بانها فقدت قواعدها الشعبية ولايوجد أي تاييد لها لافتا الى ان” التجربة المريرة مع حزب الديمقراطي الكردستاني لايمكن ان تكرر مرة اخرى”.واشار الى ان” أي عودة لمقر بارزاني قد تخلق تؤترات في مدن تعيش استقرار على خلاف فترة سطوه حزب الذي انتشر الظلم والاعتقالات والاساءة لمكونات عريقة”.وكانت محافظة كركوك قد شهدت امس السبت، تظاهرات كبيرة لرفض تسليم مقر العمليات الى حزب بارزاني اجهزته العسكرية وهو ماولد صدام بين المتظاهرين وانصار الحزب المذكور وسط دعوات سياسية لتهدئة الاوضاع والجلوس على طاولة الحوار والابتعاد عن التصعيد.

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