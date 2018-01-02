العشائر والمهاويل المرتزقة !

بالرغم من السمعة السيئة التي نالتها جميع الطبقة الحاكمة بسبب سوء الاداء ووساخة اياديها والضمائر ، الاّ انهم تجاهلوا بغباء ووقاحة كل ذلك وبدؤوا بالتحرك على ديوانيات العشائر عن طريق رشاء البعض من ضعاف النفوس المتصدين للزعامة من شيوخ التسعين او شيوخ الافخاذ والعمائر ، وراينا البعض منهم من الذين لايستطيع ان يسير في الشوارع و الاسواق بين الناس لانه سوف ينال جزاءه منهم من البصاق والضرب بالنعال على وجه القميئ ، قد تحرك على اشباه الشيوخ في المحافظات الجنوبية ، كرئيس البرلمان ، و قد استقبله وجيه القوم وبعض من المهاويل المرتزقة الذين نعرف مهنته ان يرفع من شأن الذي يدفع له وان كان لا يساوي فردة مداس متهرئ ، او موفق الربيعي الذي ظهر بنفاق ولوگية فاضحة وهو يوزع الحلوى على الجالسين في مضافته ، والجالسون يعلمون انه لص وكذاب ودجال ولو نرجع الى لقائه في قناة العربية حين سالته المذيعة ، ماذا سوف تقدمون للشعب في العهد الجديد ، فاجابها الدجال لكل عراقي بيت وسيارة وفرصة عمل اوراتب للعاطل منهم ، وكان الشيخ اللوگي ظاهر بكل صفاقة وهو يدس ورقة ذات العشرة الاف دينار بيد ذاك المرتزق وهو يتغنى : ( بشرف ونزاهة اللص الفاشل موفق ) .
ياشعبي المكتوي بنار هذه الزمر الضاله ومن اكثر من اربعة عشر عاماً وقد خبرتموهم انهم لصوص سطوا على عائدات النفط ملك جميع الشعب العراقي ، وليس لهم خبرة في الادارة واغلبهم مزوري شهاداتهم ، والمرجعية الرشيدة قالت لكم ان المجرّب الاجرب لا يُجرَّب ، فهلا اعتبرتم من هذه التجربة المريرة معاهم ؟؟ وهل تسمعون لمهوال مرتزق او شيخ او وجيه قبض مقدماً ثمن اصواتكم من هؤلاء الفاسدين !
فكروا قليلاً واسالوا انفسكم من اين لهم هذه الاموال لدعاياتهم الانتخابية والملصقات والفضائيات المروّجه لهم ، وهم كانوا حفاة في المنافي ؟ياابناء وذوي الشهداء .. يامن قدمتم القرابين الزواكي لحماية وطن اشرف على الضياع ، اعلموا ان الارهاب والدواعش كانوا نتيجة فساد هؤلاء ، وان دماء ابنائكم وضيم اليتامى والثكالى برقاب هؤلاء وعليكم مقاضاتهم والبصق على وجوههم !لك الله ياعراق الضيم