العصائب:أقل حزب في العراق يملك 20 مليار دولار

العصائب:أقل حزب في العراق يملك 20 مليار دولار
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت (صادقون) التابعة لحركة عصائب اهل الحق، الخميس، من أن العراق مقبل على كارثة اخطر من تنظيم “داعش” الإجرامي والمتمثلة بأزمة المياه، فيما اشارت إلى أن اقل حزب في العراق يمتلك 20 – 30 مليار دولار.وقال رئيس الكتلة حسن سالم في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب ، إن “العراق مقبل على كارثة لا تقل خطورة عن عصابات داعش الإجرامية ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لحل الأزمة”، متسائلا “إذا كنا قضينا على داعش بالحشد وفتوى الجهاد الكفائي فكيف سنقضي على هذه الأزمة الخطيرة”.وأضاف سالم، أن “اقل حزب في العراق اليوم يمتلك ما بين 20 إلى 30 مليار دولار”، داعيا اياها إلى “المساهمة في انشاء سدود وخزانات لتلافي ازمة المياه التي تهدد المحافظات الجنوبية بأكملها”.وكانت لجنة الزراعة والمياه أعلنت امس الأربعاء عن موافقة رئاسة البرلمان على استضافة رئيس الوزراء  ووزير الموارد المائية في البرلمان لمناقشة أزمة المياه وانعكاساتها الخطيرة.

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