العصائب:إقالة برهم صالح بعد تمرير مرشحنا الكاظمي!!

العصائب:إقالة برهم صالح بعد تمرير مرشحنا الكاظمي!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد النائب عن كتلة العصائب النيابية محمد البلداوي، الثلاثاء، على ضرورة توحيد الصف السياسي من اجل مواجهة واتخاذ القرار المناسب مع من خالف الدستور، مؤكدا ان جميع الاسباب المقنعة متوفرة لاقالة رئيس الجمهورية.وقال البلداوي في تصريح صحفي، ان “الكتل السياسية الولائية لديها امكانية لاقالة رئيس الجمهورية من منصبه بعد تمرير الكاظمي لرئاسة الوزراء، شريطة توفر الارادة الحقيقية لاتخاذ هذا الاجراء خاصة بعد خرق الدستور من قبل صالح بتكليفه للزرفي”.وشدد على ضرورة “تماسك الكتل السياسية  الولائية وجعلها صفا واحد وعدم تشتت المواقف من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية مع من خالف الدستور”.ولفت البلداوي إلى أن “جميع الاسباب المقنعة متوفرة لاقالة صالح، خاصة انه يعد الرئيس الوحيد الذي كانت مواقفه مشتته للكتل السياسية، اضافة الى وجود تناقضات في مواقفه مع الكتل”.

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