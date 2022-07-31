العصائب:الإطار يتعرض إلى ضغوط خارجية لتجديد الولاية للكاظمي

العصائب:الإطار يتعرض إلى ضغوط خارجية لتجديد الولاية للكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب، الاحد، تعرض الاطار التنسيقي الى ضغوط لتجديد ولاية مصطفى الكاظمي.وقال النائب عن صادقون علي تركي في بيان ، ان “الاطار تعرض لضغوط داخلية وخارجية من أجل تجديد ولاية مصطفى الكاظمي”.واضاف ان “الوضع الحالي الذي وصلنا اليه يعود إلى رفض الاطار التجديد للكاظمي المنتهية ولايته”.

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