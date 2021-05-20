العصائب:الإعدام الحل الوحيد لإفراغ السجون من الاكتظاظ!!

العصائب:الإعدام الحل الوحيد لإفراغ السجون من الاكتظاظ!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح النائب عن كتلة صادقون فاضل الفتلاوي، الخميس، إن السجون مليئة بالارهاب والذي سبق وان ثبتت تهمهم بالارهاب والانتماء الى التنظيمات الارهابية.وأكد الفتلاوي في تصريح صحفي، إن ” هناك جهات سياسية ضغطت بالاتجاه العكسي لعملية الاعدام والتي من المفترض أن تطبق على الذين ثبت تورطهم بتنظيم القاعدة“ مبيناً إن ” الاعدام هو الحل الوحيد للاكتظاظ داخل السجون“.وأشار الى ان ” السجون انتفخت بالأرهابيين والمحكوم عليهم بالاعدام لكن جهات سياسية تدفع عكس التيار“.وبين إن ”عملية الاعدام وتنظيم السجون لا تتم الا بوجود قضاء قوي وبعيد عن التوافقات السياسية“.وتابع “يجب على الحكومة أن تفتح ملف السجون وتحقق به بشكل فوري وتحسم الموقف لان السجون توجد بها ملفات فساد كبيرة جداً“.ويعاقب القانون الذي صدر في 2005 بإعدام أي شخص يدان بتهمة “الإرهاب، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة ولكن هذا القانون لاينطبق على إرهاب ميليشيات الحشد الشعبي في عمليات اختطافها للمواطنيين وقتلهم علنا امام الكاميرات المنصوبة على المنازل وفي الشوارع.

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