العصائب:الحكومة الجديدة ستمنح رواتب تقاعدية متميزة لذوي “شهداء” الحشد الشعبي في سوريا!

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت مليشيا عصائب اهل الحق المنضوية في الحشد الشعبي، الثلاثاء، ان الحكومة خدعت الحشد الشعبي بعد أن قررت صرف مستحقاته عن طريق ميزانية الطوارئ، مبينة ان الحشد سيحصل على مستحقاته في عهد الحكومة الجديدة بقيادة الحشد.وقال عضو المكتب السياسي للعصائب، محمود الربيعي في تصريح صحفي له اليوم، ان “الحكومة قررت صرف مستحقات الحشد الشعبي عن طريق ميزانية الطوارئ، الا ان ذلك يعد التفافاً وخداعاً للحشد”، مشيرا إلى أن “ميزانية الطوارئ يتم استخدامها في الربع الاخير من السنة، وبالتالي فأن ذلك يعني انتهاء عمر الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، حيث يمثل خداعاً للحشد وعدم تنفيذ لتلك الوعود”.وأضاف الربيعي، أن “الحكومة المقبلة بقيادة تحالف الفتح وضعت ضمن اولوياتها تحسين رواتب الحشد الشعبي وانصاف المقاتلين اسوة باقرانهم في الاجهزة الامنية الاخرى”، مؤكدا أن “الحشد الشعبي وفي حال لم يتم تعديل وتحسين رواتب منتسبيه في عهد الحكومة الحالية، فأنهم سيحصلون على مستحقاتهم في ظل الحكومة الجديدة”.واوضح الربيعي ان “الحكومة بامكانها الاستفادة ايرادات النفط بعد ارتفاع الاسعار لتحسين رواتب الحشد الشعبي، الامر الذي يحتم على الحكومة الالتزام بتعهداتها”.واكد الربيعي ،ان الحكومة الجديدة ستمنح رواتب تقاعدية متميزة لشهداء الحشد في سوريا.