العصائب:الحلبوسي “خائن”

العصائب:الحلبوسي “خائن”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ميليشيا العصائب ثامر ذيبان،  السبت ، ان الامور تتجه نحو الاسوأ فيما يتعلق باستئناف عقد جلسات المجلس، مستبعدا وجود  صحوة نيابية تجبر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على عقد الجلسات الاعتيادية.وقال ذيبان في تصريح  صحفي، إنه “لا يحق للحلبوسي تعطيل انعقاد الجلسات”، مبينا أن “البلاد تواجه أزمة مالية واقتصادية وهناك حاجة إلى تفعيل الرقابية البرلمانية على الحكومة”.وأضاف أن “الامور تتجه نحو الاسوأ ولا توجد صحوة نيابية على إجبار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باستئناف عقد الجلسات مما يدل على خيانة الحلبوسي واضحة تجاه مسؤولياته”.وأشار ذيبان إلى أن “تعطيل جلسات البرلمان بذريعة وباء فيروس كورونا أمر غير مقبول من قبل الحلبوسي”.

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