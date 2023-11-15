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بالوثائق..استقالات وزراء الحلبوسي المطرود من البرلمان بجريمة التزوير والتطبيع مع إسرائيل
الزراعة النيابية:منافذ الإقليم وراء تدمير الاقتصاد العراقي
أمريكا تجدد للعراق السماح بدفع مليارات الدولارات إلى إيران مقابل ” الغاز”!!
العصائب:الحلبوسي مزور والقضاء مصانا من الاتهامات
نائب يرفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي لتعيينه مستشاريين خارج الشروط القانونية
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الزراعة النيابية:منافذ الإقليم وراء تدمير الاقتصاد العراقي
أمريكا تجدد للعراق السماح بدفع مليارات الدولارات إلى إيران مقابل ” الغاز”!!
مصدر حكومي:البنك المركزي العراقي يسمح للمصارف الأهلية بإستيراد الدولار الأمريكي
نائب كردي سابق:حكومة الإقليم ترفض صرف رواتب موظفيها من بغداد حتى لاينكشف فسادها
مستشار السوداني:الحكومة أصبحت” سوبر ماركت” لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار
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ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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الزراعة النيابية:منافذ الإقليم وراء تدمير الاقتصاد العراقي
نائب يرفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي لتعيينه مستشاريين خارج الشروط القانونية
مصدر سياسي:أموال العراق المسروقة أنتقلت إلى أكثر من 20 دولة
مستشار السوداني:الحكومة أصبحت” سوبر ماركت” لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار
مصدر حكومي:سيبقى فارق سعر صرف الدولار قائم لصالح إيران وأحزابها وميليشياتها في العراق
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- اذاعة INN