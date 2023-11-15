العصائب:الحلبوسي مزور والقضاء مصانا من الاتهامات

العصائب:الحلبوسي مزور والقضاء مصانا من الاتهامات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة الصادقون “محمد البلداوي”،الأربعاء، أن “التزوير هو سبب إقالة محمد الحلبوسي، فيما شدد على اهمية أن يبقى القضاء مصانا من الاتهامات”. وقال البلداوي، في حديث متلفز ، إن: ”مقدمات الحدث كانت خلافات للحلبوسي مع القوى السنية، وإقالته كانت بسبب تزوير محرر رسمي”. وأضاف ان: “الحلبوسي دخل في أزمات منذ بداية حياته وارتكب أخطاء، وهو ابعد من حوله الشخصيات التي كانت تنصحه”، مؤكدا انه “يجب ان يبقى القضاء مصانا من الاتهامات”. وتابع البلداوي ان: “المحكمة الدستورية لديها شرعية وحصانة، لا يجب ان نتجاوز الخطوط الحمراء ضد القضاء”، مؤكدا ان “حيثيات قضية الحلبوسي واضحة ولم تفاجئ الحلبوسي”.

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