العصائب:الصدر وافق على ضم (40) نائبا من الإطار بما فيهم نواب المالكي

العصائب:الصدر وافق على ضم (40) نائبا من الإطار بما فيهم نواب المالكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ازعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي، الاحد، عن طلب وفد صدري 40 نائبا من الإطار التنسيقي حتى وان كانوا يمثلون المالكي لمنحهم ثلاث وزارات.وقال الخزعلي في لقاء متلفز ، ان ” وفدا من التيار الصدري طلب 40 نائبا من الإطار التنسيقي حتى وإن كانوا يمثلون رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”.وأضاف ان “الوفد أراد الـ 40 لمنحهم 3 وزارات فقط”، مشيرا الى انه “لدى الكتلة الصدرية حق ترشيح رئيس الوزراء ولدينا حق الرفض”.وأوضح الخزعلي ان “الأزمة لا تتعلق بالأغلبية بل بتنافس سياسي لحصد وزارات أكثر”، مبينا ان “الأوزان السياسية يجب أن تراعى بتشكيل الحكومة”.ولفت الى ان “أدلة تزوير الانتخابات لم ينظر بها لكننا التزمنا بقرار المحكمة الاتحادية كون لن يبقى شيء في العراق إذا ضرب القضاء”.

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