العصائب:الكاظمي جعل العراق دولة ضعيفة

العصائب:الكاظمي جعل العراق دولة ضعيفة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق احمد عبد الحسين الخميس، سكوت حكومة تصريف الأعمال على التجاوات الكويتية علامة رضا، مشيرا إلى أن التجاوزات الكويتية حالة لا يستهان بها.وقال عبد الحسين في تصريح  صحفي، أن “موقف حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي تنسجم مع التجاوزات الكويتية”.واضاف ان “سكوت الحكومة على تجاوزات اعضاء في مجلس الأمة الكويتي تجاه العراق وشعبه علامة رضا”.وأشار إلى أن “خفر السواحل الكويتي يمارس دور سلبيا تجاه الصيادين العراقيين، مشددا على ضرورة قيام حكومة تصريف الأعمال القيام بواجبها وعدم السماح بالتجاوز على العراق وشعبه”.وكان قد وصفت النائبة عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي رد الحكومة ووزارة الخارجية على تطاول اعضاء في مجلس النواب الكويتي على الشعب العراقي وسيادة العراق بالخجول جدا . 

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