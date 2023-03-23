العصائب:تم تأجيل تحرير القدس إلى ظهور “المهدي”

العصائب:تم تأجيل تحرير القدس إلى ظهور “المهدي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد النائب عن ميليشيا العصائب علي تركي، الخميس،على تأجيل مشروع المقاومة الإسلامية  إلى ظهور “المهدي” ،وقال النائب في حديث صحفي ، ان الإمام خامنئي عقد اجتماعا مع “المهدي الغائب” ليلة رمضان وطلب منه تأجيل مشروع المقاومة الإسلامية في تحرير القدس حتى ظهوره ، واضاف النائب، ان خامنئي طلب من ” حماة الأعراض” في الحشد الشعبي  بقاء القوات الأمريكية وحلف الناتو في العراق  لحين تحسن الوضع الأمني وإزالة خطر التهديد تجاه النظام الإسلامي في طهران .

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