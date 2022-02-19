العصائب:حراك نيابي لفتح ملفات فساد زيباري

العصائب:حراك نيابي لفتح ملفات فساد زيباري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، السبت ، عن وجود تحرك نيابي لفتح ملفات فساد تتعلق بوزير المالية الأسبق هوشيار زيباري، مشيرا إلى أن زيباري تسبب بهدر مليارات الدولارات.وقال الجمالي في تصريح صحفي، إن “هوشيار زيباري تمت إقالته من منصبه وسحب الثقة عنه من قبل مجلس النواب وفق الإطر القانونية والدستورية بتهم تتعلق بالفساد المالي”.وأضاف أن “استبعاد زيباري من قبل المحكمة الاتحادية لن يعفيه من الملاحقة القانونية”، مشيرا الى أن “هناك تحرك نيابي باتجاه فتح جميع الدعاوى المقاومة ضد وزير المالية الأسبق واحالته للقضاء العراقي” .وشدد الجمالي على “ضرورة سرعة ملاحقة وزير المالية الأسبق المقال بتهم فساد هوشيار زيباري”.وكانت المحكمة الاتحادية قررت في وقت سابق استبعاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم فساد. 

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