العصائب:حكومة الإقليم لاتحترم حكومة المركز

العصائب:حكومة الإقليم لاتحترم حكومة المركز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق احمد عبد الحسين، تعامل الاقليم مع المركز بازدواجية من حيث المصالح والتواجد الصهيوني والاميركي على اراضي كردستان.وقال عبد الحسين في حديث صحفي، ان “اربيل تتعامل مع بغداد بازدواجية، خصوصا عندما تطالب بالحقوق فهي تابعة للمركز، وفيما يتعلق بوجود القواعد الاميركية والتواجد الصهيوني فأنها تقول نحن اقليم ولنا سلطتنا”.واضاف ان “الاكراد يتعاملون مع المركز وفق ماتقتضيه مصالحهم، وبالتالي فأن هذا الامر يتيح التجاوز على سيادة العراق خصوصا ان هناك تواجد اميركي وصهيوني داخل هذه الاراضي”.وبين ان “العراق يتعرض الى قصف اميركي وصهيوني وكذلك تركي، اذ ينبغي ان يتم التعامل معها بنفس واحد، ومواقف رسمية شجاعة بعيدا عن الازدواجية في التعامل من قبل اربيل مع بغداد”.

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