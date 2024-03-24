العصائب:زيارة السوداني لأمريكا جاءت بمباركة الإمام الغايب

العصائب:زيارة السوداني لأمريكا جاءت بمباركة الإمام الغايب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي، اليوم الأحد، على أن أجندات زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الامريكية واشنطن والمقررة منتصف نيسان المقبل جاءت بموافقة الإمام ” الغايب” حسب تبليغ وكيله الإمام خامئني .وقال البلداوي في حديث صحفي، إن “السوداني سيناقش العديد من الملفات المهمة خلال زيارته إلى واشنطن، والتي تباحث فيها الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة أيضا”.وأشار إلى أن “أهم هذه الملفات هو تعزيز العلاقات بين العراق وأمريكا في كافة المجالات في مقدمتها التجارة والطاقة والمال والتعاون العسكري والأمني، واضاف النائب ، ستكون نتائج الزيارة جيدة في ظل مباركة الإمام الغايب ووكيله خامئني. 

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