آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
حزب بارزاني يجدد تأكيده على عدم أحترامه لقرارات المحكمة الاتحادية بشأن إيداع إيرادات النفط والغاز والمنافذ للمركز
ماكغورك يصل السليمانية لمواصلة التوسط وحل الخلاف بين حزبي طالباني وبارزاني
صالح:اعتماد المنصة الإلكترونية في التجارة الخارجية تساهم في تخفيض سعر صرف الدولار
المغرب ترفع الحجز عن أموال مصرفي الرافدين والرشيد
وزير الخارجية:علاقتنا بالمغرب ستكون فاعلة
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
حزب بارزاني يجدد تأكيده على عدم أحترامه لقرارات المحكمة الاتحادية بشأن إيداع إيرادات النفط والغاز والمنافذ للمركز
صالح:اعتماد المنصة الإلكترونية في التجارة الخارجية تساهم في تخفيض سعر صرف الدولار
اليوم..سعر صرف الدولار 161000 دينار
المغرب ترفع الحجز عن أموال مصرفي الرافدين والرشيد
العصائب:على حكومة الإقليم أن تحترم تعهداتها مع بغداد في تسليم إيرادات النفط والمنافذ
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
-
- منوعات
- صورة وتعليق
الحلبوسي يسافر إلى الجزائر تاركا مطالب النواب والشعب بعقد جلسة لمناقشة أرتفاع سعر صرف الدولار
إنطلاق التظاهرة أمام البنك المركزي للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار وعدم تهريبه إلى إيران
رشيد لسفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا:س”نوفر”العيش الكريم للمواطن العراقي
تظاهرة شعبية أمام مبنى البرلمان ضد الحلبوسي
السوداني يعترف..لا أستطيع إيقاف ارتفاع أسعار صرف الدولار
-
- اذاعة INN