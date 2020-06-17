العصائب:قضاء فائق زيدان على المحك

العصائب:قضاء فائق زيدان على المحك
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعتبر رئيس كتلة الصادقون التابعة لعصائب اهل الحق عدنان فيحان، الاربعاء، أن القضاء والنزاهة على المحك في قضية رافع العيساوي اذا ماتمت تبرئته، مبينا ان “طارق الهاشمي في صالة الانتظار!”.وقال فيحان في تغريدة على تويتر ، “اذا ما تم تبرئة رافع العيساوي من احكام الارهاب والفساد، فنحن امام احد الاحتمالين، (1- ان الاحكام التي صدرت بحقه غيابا كانت سياسية، 2- ان الاحكام التي صدرت بحقه كانت صحيحة ونحن اليوم امام صفقة سياسية)”.وتساءل، “ما هي ادلة الاحكام التي صدرت بحقه وهل تساقطت بمجرد مثوله امام المحاكم المختصة، ام لدى العيساوي اثباتات ترد التهم عنه وتبطل الاحكام؟”، واردف بالسؤال: “لماذا لم يمثل امام المحاكم في حينها ويثبت براءته ولماذا اليوم؟”.واختتم فيحان تغريدته بالقول: “القضاء والنزاهة على المحك.. يقال طارق الهاشمي في صالة الانتظار!!”. 

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