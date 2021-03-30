العصائب:لن نسمح بتمرير حصة الإقليم على حساب محافظات الوسط والجنوب

العصائب:لن نسمح بتمرير حصة الإقليم على حساب محافظات الوسط والجنوب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن العصائب، حسن سالم، الثلاثاء، آلية توزيع الثروات في موازنة 2021، مبيناً أن زمن المجاملات ولى وانه لن يتم السماح بأن تكون كردستان مدللة على حساب الوسط والجنوب.وقال سالم بيان، إنه “من الاجحاف والظلم وانعدام العدالة في توزيع الثروات بان تعطى لكردستان 11 ترليون دينار مقابل 1 ترليون للبصرة التي تضم اكثر من 4 مليون نسمة وهي مصدر اقتصاد العراق من خلال ايرادات النفط”.واضاف النائب عن الفتح، أن “زمن المجاملات ولى ولن يتم السماح بأن تكون كردستان مدللة على حساب الوسط والجنوب”.واشار إن “منافذ البصرة تغذي ميزانية الدولة، في حين يأخذ الاقليم ايرادات النفط المصدر والمنافذ التي يسيطر عليها، ولم يعطي للدولة الاتحادية ديناراً واحدا، ولم يسدد ديونه تجاه الحكومة”.وطالب سالم اعضاء مجلس النواب بـ”توخي التوزيع العادل للثروات واخذ المحافظات استحقاقاتها، وعدم تسليم كردستان استحقاقاتها المالية الا بعد تنفيذ التزاماتها المترتبة عليها من تصدير النفط عبر شركة سومو وضمن ايراد 460 الف برميل وتسديد ديون المصرف التجاري العراقي وتسليم ايرادات المنافذ وغيرها والسماح لديوان الرقابة المالية بتدقيق موظفي الاقليم”.ولفت الى انه “يتوجب على كل الشرفاء مراعاة الدستور بتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين العراقيين لأنه من غير المعقول ان تأخذ كردستان 10 اضعاف ما تأخذه البصرة وباقي المحافظات الاخرى”. 

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