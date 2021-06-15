العصائب:لن نسمح لأمريكا بتعطيل الاستثمار الصيني في العراق!

العصائب:لن نسمح لأمريكا بتعطيل الاستثمار الصيني في العراق!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم نائب من ميليشيا العصائب ورئيس لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي محمد البلداوي، الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة استثمار الشركات الصينية في العراق.وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “الأدوات الأمريكية ساهمت بشكل أو بآخر بتعطيل عجلة النمو الاقتصادي العراقي”، معتبرا أن “دخول الشركات الصينية للعراق هو الحل الوحيد للخلاص من الهيمنة الأمريكية”.وأضاف، أن “أمريكا عرقلت مشاريع الصين في العراق”.وكان البلداوي قد كشف في تصريح سابق عن محاولات تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ودول خليجية لتعطيل الشركات الصينية قبل وصولها إلى العراق.

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