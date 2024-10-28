العصائب: إجماع إطاري من داخل ” سرداب المقاومة” على طرد القوات الأمريكية

العصائب: إجماع إطاري من داخل ” سرداب المقاومة” على طرد القوات الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشر عضو لجنة النزاهة النيابية  القيادي في العصائب علي تركي اليوم الاثنين، وجود اجماع برلماني اطاري على طرد القوات الامريكية من العراق ورفع الحصانة عنها.وقال تركي في حديث، صحفي، إن “جلسة تشريع قانون اخراج القوات الاجنبية كانت في بداية الأمر تداولية وحضرها اغلب نواب المكون الشيعي لكن ما بعدها كانت هناك حركة لأطراف الإطار وائتلاف إدارة الدولة لجمع الموقف السياسي الموحد وتشريع القانون”.واضاف ان “الموقف السياسي الحالي موحد وليس كما معلن في وسائل الاعلام بان البعض يرغب ببقاء قوات التحالف وهذا ما بدا واضحا في تصريحات بعض زعماء المكون السني والكردي بأنه مع قرار الحكومة العراقية أينما يكون”، مبينا أن “قرار الحكومة اصبح واضحا بأنه لا حاجة لوجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية.

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