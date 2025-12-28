العصائب: الإطار اليوم سيحسم المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب والفائز في الانتخابات عن العصائب، عدي عواد، اليوم الأحد، أن قادة الإطار التنسيقي سيحسمون تسمية مرشحهم لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال اجتماع يعقد اليوم.وقال عواد في تصريح  صحفي، إن “قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعاً اليوم مخصصاً لمناقشة واختيار مرشحهم لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان”.وأضاف أن الاجتماع سيتناول “عددًا من الأسماء التي رشحتها قوى الإطار التنسيقي لشغل هذا المنصب”، مبيناً أن “الإعلان عن اسم المرشح سيتم خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المقرر عقدها غداً الاثنين”.وأشار عواد إلى أن “الاجتماع سينحصر بمناقشة هذا الملف فقط، دون التطرق إلى موضوع اختيار رئيس الحكومة المقبل”، كما سيناقش “موقف الإطار من مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان”.يذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسته الأولى ضمن دورته النيابية السادسة يوم غد الاثنين، لانتخاب رئيس المجلس ونائبين له.

