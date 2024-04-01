العصائب: الانتخابات المبكرة ” توقف عجلة التقدم”!

العصائب: الانتخابات المبكرة ” توقف عجلة التقدم”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-  استبعد رئيس كتلة صادقون النيابية  الجناح السياسي لميليشيا العصائب حبيب الحلاوي، الاثنين، تقارب التيار الصدري مع ائتلاف دولة القانون او حزب الدعوة الإسلامية خلال الانتخابات المقبلة. وقال الحلاوي في حوار متلفز ،ان ” زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يجتمع مع العصائب ولا يجتمع مع زعيم ائتلاف دولة القانون  وأضاف ان “اللقاء بين المالكي والصدريين مستبعد والعلاقة لن تعود بين التيار والدعوة مطلقا بسبب الفيتو الصدري”. وأشار الى ان ” الدعوة لانتخابات مبكرة ستوقف عجلة التقدم والخدمات “، مبينا ان ” تحركات الصدر الأخيرة ليست تهيئة سياسية”.

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