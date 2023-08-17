العصائب تطالب الحكومة والقضاء بإصدار أمر قبض بحق الكاظمي بجريمة الفساد

العصائب تطالب الحكومة والقضاء بإصدار أمر قبض بحق الكاظمي بجريمة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو لجنة النزاهة النيابية النائب  عن ميليشيا العصائب علي تركي، الخميس، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وهيئة النزاهة والقضاء الى اصدار امر قبض بحق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي للتحقيق معه بسرقة القرن.وقال تركي في تصريح صحفي، ان “الحكومة الحالية، اذا ما ارادت ارسال رسالة اطمئنان للمواطن العراقي من خلال جديتها باسترداد أموال سرقة القرن ومحاكمة المتورطين بالجريمة، عليها اعتقال جميع المتورطين بما فيهم من اطلق سراحه”. وأضاف، انه يوجه رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وهياة النزاهة والقضاء الى اصدار امر قبض بحق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي للتحقيق معه بسرقة القرن، كون جميع مقربيه ثبت تورطهم بالصفقة”.وأشار تركي الى، انه ” في حال اصدار امر قبض واستدعائه للتحقيق سيعيد ثقة المواطن بالحكومة والجهات الرقابية”.

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