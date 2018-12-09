العصائب تطالب بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

العصائب تطالب بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الوفد النيابي العراقي عضو البرلمان العربي نعيم العبودي القيادي في عصائب اهل الحق، الأحد، سعي العراق الى إعادة سوريا الى الجامعة العربية وتمثيلها في البرلمان العربي، فيما اشار إلى ان العراق سيكون له دور استراتيجي في دعم القضية الفلسطينية.وقال العبودي في بيان ، ان “الوفد العراقي سيكون له دور كبير جدا لدعم القضية الفلسطينية والتأكيد على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني خلال اجتماعات البرلمان العربي المنعقدة في القاهرة”.وأضاف ان “العراق سيدعو البرلمان العربي لعودة سوريا الى الجامعة العربية وان تكون ممثلة في البرلمان العربي”، مبينا ان “الوفد العراقي سيكون له دور فاعل في التعاطي مع الملفات المهمة على مختلف المستويات”.

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