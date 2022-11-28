العصائب تطالب بإعدام اللواء ضياء الموسوي

العصائب تطالب بإعدام اللواء ضياء الموسوي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن ميليشيا العصائب عدي عواد، الاثنين، الحكومة الى جلب مدير عمليات المخابرات الوطنية الهارب اللواء ضياء الموسوي بتهمة تسريب وثائق الى المخابرات الاماراتية، مبينا ان الموسوي يستحق الإعدام . وقال عواد في حديث صحفي، إن “اللواء ضياء الموسوي يستحق الإعدام كونه سلم الامارتيين وثائق تخص المخابرات العراقية في بيته بشارع الاميرات”. واضاف ان “جميع من اتهم بسرقة القرن ما زالوا داخل العراق وضياء الموسوي كانت لديه سيطرة كاملة على مطار بغداد”، مشيرا الى ان” كل النفط المهرب من البصرة الى كركوك تم بموافقة مركز العمليات الذي يترأسه ضياء الموسوي”. وتابع عواد، ان “ديوان الرقابة لم يؤدي عمله بالشكل المطلوب لحماية الاموال وان هناك شبكة في مصرف الرافدين سهلت الاستحواذ عليها”.يذكر ان ميليشيات الحشد تزود الاطلاعات والحرس الإيراني أول بأول عن الوضع العراقي في كافة تفاصيله وتقتل العراقيين وتدمر المعامل وتهرب النفط وتسرق المال العام  وغيرها من اجل إيران وهم خارج القانون. .

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