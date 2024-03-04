العصائب تطالب بإقالة (الفياض) من رئاسة الحشد لخيانته

العصائب تطالب بإقالة (الفياض) من رئاسة الحشد لخيانته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت كتلة صادقون النيابية/ الجناح السياسي لميليشيا عصائب اهل الحق،الأثنين، بإقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.وأثارت زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى محافظة الانبار ولقاؤه علي حاتم السليمان، جدلا واسعا داخل الأوساط الشعبية والسياسية، وانتقادات بلهجة شديدة.بدوره ذكر مكتب الفياض، أن “الأخير زار منزل الشيخ رعد سليمان وكان موجوداً أثناء الاستقبال المدعو علي حاتم سليمان أحد وجهاء عشيرته ولم يكن مخطط لوجوده أثناء اللقاء، مع العلم كنا وما زلنا مع القضاء العراقي العادل فإذا كان هنالك من يدَّعي أن أحدهم متهم بالإرهاب فليقدم دليل على ذلك”.وقال النائب عن الكتلة، رفيق الصالحي، في تغريدة ، إن ” اللقاء مع شخصيات داعمة للإرهاب والفتنة شخصيات مزقت وحدة الصف الوطني عبر خطاباتها الطائفية المقيتة، خيانة للأمانة ولدماء الشهداء ابطال التضحيات وعمليات التحرير”.وأشار الى ان “تبريرات الفياض لا تنفعها الصدفة ولا تغطيها البيانات”، مؤكدا ان “الإقالة او الاستقالة اقل ما يمكن”. 

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