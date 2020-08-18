العصائب تطالب بإقالة الكاظمي

العصائب تطالب بإقالة الكاظمي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن ميليشيا العصائب عبد الامير تعيبان، الثلاثاء القوى السياسية الى اقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واختيار بديلا عنه بعيدا عن المصالح الاميركي، مؤكدا انه لن نتوقع حصول تغيير في السياسة الأميركية للعراق في أي زيارة يقوم بها مسؤول عراقي .وقال تعيبان في تصريح متلفز ، انه ” يجب اقالة حكومة الكاظمي واختيار شخصية قادرة على تحمل المسؤولية بعيدة عن الميول الدولية ومصالح السفارة الاميركية”.واضاف ان ” نعتبر زيارة الكاظمي لواشنطن بزيارة الضعيف والذليل ولن يتحقق أي شيء في العراق مادامت السفارة الأميركية موجودة في العراق”.واوضح ان “حكومة الكاظمي ضعيفة وعاجزة عن دفع رواتب الموظفين ومن اين جاءت بهذه الأموال للإقليم وقد جاملت الإقليم في كل الملفات على حساب المصلحة العامة للبلد”.وتابع ان “الكرد لم يلتزموا بقرارات الحكومة فيما يتعلق بالقضايا والملفات الخلافية من بينها واردات النفط وان البرلمان معطل ورئيس الوزراء يلعب بكيفه والكرد لم يحترموا قرارات المركز ونحن بانتظار استئناف جلسات البرلمان لطرح ملفات الإقليم وحلها”. 

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