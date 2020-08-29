العصائب تطالب برد حاسم للإنتهاكات التركية

العصائب تطالب برد حاسم للإنتهاكات التركية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب، السبت، أن هناك ثلاثة إجراءات بإمكان الحكومة اتخاذها للرد على الاعتداءات التركية.وقال عضو الكتلة النائب فاضل الفتلاوي بحسب الوكالة الرسمية، إن “الحكومة مطالبة باتخاذ ثلاثة إجراءات، هي إيقاف النشاط التجاري مع الجانب التركي، وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، وسحب السفير العراقي من تركيا”، لافتاً إلى أن “تكرار الاعتداءات يجب أن يواجه من قبل الجانب العراقي بإجراءات دبلوماسية واقتصادية”.وأضاف الفتلاوي، أن “تكرار الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية انتهاك صارم ،ويجب أن يكون هنالك رد فعل قوي من الحكومة والبرلمان”، مشيراً إلى أن “كتلته طالبت أكثر من مرة بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الاعتداءات”.

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