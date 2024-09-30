العصائب تطالب بفتح تحقيق لعدم انسحاب الوفد العراقي خلال كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة

العصائب تطالب بفتح تحقيق لعدم انسحاب الوفد العراقي خلال كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية  الجناح السياسي لميليشيا العصائب رفيق الصالحي،  اليوم الاثنين ، الحكومة ووزارة الخارجية بيان موقفها من عدم انسحاب ممثلة العراق سحر القيسي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الصالحي في حديث صحفي ، أن” مجلس النواب له قرار في ذلك وأنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين الذين يخالفون قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني”. وأضاف أن ” عدم انسحاب ممثلة العراق كلمة راعي الإرهاب والشر نتنياهو خطوة أثارت استنكار السلطة التشريعية والشعبية”، مشيرا إلى أن “البرلمان شرع قانون تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني “. وشدد الصالحي على “ضرورة تشكيل لجنة تحقيقية بحق سحر القيسي لمعرفة عدم انسحابها اثناء كلمة المجرم نيتنياهو “.

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