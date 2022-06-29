العصائب تطالب حكومة الكاظمي بردع حكومة الإقليم وإلزامها بتطبيق القوانين

العصائب تطالب حكومة الكاظمي بردع حكومة الإقليم وإلزامها بتطبيق القوانين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد النائب عن ميليشيا العصائب علي الجمالي، الاربعاء، على ضرورة الزام حكومة إقليم كردستان خصوصا بالجانب النفطي، مبينا ان انسحاب الشركات النفطية من الإقليم جاء للحفاظ على مصالحها داخل البلاد.وقال الجمالي في حديث صحفي، إن “حكومة الإقليم تجاوزت صلاحياتها وتتصرف كدولة مستقلة ليس لها شأن بالحكومة المركزية، وبالتالي لا بد من ردعها وإلزامها بتطبيق القوانين”.وأضاف، ان “لجوء عدد من أعضاء البرلمان الى المحاكم الدولية لتقديم شكوى ضد الإقليم جراء تصدير النفط خارج السياقات القانونية أجبر الشركات على الخروج من كردستان العراق وإلزامها بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية”.وأشار إلى أن “انسحاب الشركات النفطية سيضمن وجود تعامل مستقبلي بين الشركات والحكومة العراقية ضمن سقف المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز الذي سيتم تطبيقه في الفترة المقبلة”.وكانت عدد من الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان قد أعلنت انسحابها من العمل في إقليم كردستان تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *