العصائب: سليم الجبوري فاسد

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة الصادقون النيابية التابعة لعصائب أهل الحق، حسن سالم، اليوم الثلاثاء، ان هيئة رئاسة البرلمان تصر على تمرير صفقة مثنى السامرائي ليكون في مأمن من الاجراءات القانونية لمكافحة الفساد كون السامرائي عليه ملفات فساد في النزاهة.وقال سالم في حديث صحفي له اليوم، انها “سابقة خطيرة ان يحصل مثل هذا الامر في مجلس النواب الذي اصبح عملية متاجرة وبيع المناصب والقضية فيها الكثير من الشبهات”.واضاف ان “مثنى السامرائي، بديل النائب مطشر السامرائي متهم بقضايا فساد وعليه ملفات في النزاهة واوامر القاء قبض وهذه العملية تعتبر تحصين للبديل لغرض جعل الحصانة تحميه من قضايا الفساد وعندما يمثل الشعب في مجلس النواب بهذه الكيفية يمثل استخفاف بالشعب العراقي”، مؤكدا ان “هيئة الرئاسة تصر على تمرير الصفقة ليكون في مأمن من الاجراءات القانونية لمكافحة الفساد”.واشار سالم إلى ان “القضية احيلت الى اللجنة القانونية البرلمانية واعطت اللجنة رأيها بوضوح ولكن رئيس البرلمان سليم الجبوري، لم يعطي الصورة الواضحة”، مبينا ان “اللجنة القانونية قالت ان القضية تحال الى القضاء وهو الذي يبت بهذه الاجراءات، لكن الجبوري حاول تمرير عملية الاستبدال وتأدية اليمين لمثنى السامرائي”.