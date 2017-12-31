العصائب: سنتحالف مع بدر

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة صادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق حسن سالم، الأحد، أنها الأقرب إلى التحالف مع منظمة بدر من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما اشارت إلى أنه سيكون لفصائل الحشد الشعبي التي قاتلت “داعش” شأن في العملية السياسية المقبلة.وقال سالم في تصريح صحفي له اليوم: إن “الفصائل التي قاتلت عصابات داعش الإجرامية ضمن الحشد الشعبي سيكون لها شأن في العملية السياسية المقبلة”، مشيرا إلى أن “وجود تحالف يضم الكثير من الفصائل التي قاتلت داعش”.وبشأن رده على سؤال حول التحالف مع المالكي، أكد سالم أن حركته “ستكون الأقرب للتحالف مع منظمة بدر (بزعامة هادي العامري) من المالكي”.وكانت حركة عصائب أهل الحق كشفت في وقت سابق عن وجود تفاهمات مع القوى التي قاتلت “داعش” للتحالف انتخابيا معها، مشيرة إلى أن التقارب في المشتركات مع بعض القوى من الممكن ان يتطور إلى مفاوضات.