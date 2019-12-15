العصائب لأمريكا:سنبقى ندافع عن إيران الثورة

العصائب لأمريكا:سنبقى ندافع عن إيران الثورة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الجناح السياسي لميليشيا العصائب “الصادقون” النيابية عدنان فيحان، اليوم، رسالة إلى الأمريكان، فيما خاطبهم بالقول :”عملائكم في الداخل صغار وليس لهم قيمة”.وقال فيحان في كلمة له خلال مشاركته في مسيرة لمنتسبي العصائب تندد بالعقوبات الأميركية ضد قيس وشقيقه ليث، :اننا في العصائب سنبقى سيوفا بيد امامنا علي خامئني وسندافع عن مشروع المقاومة الاسلامية في سوريا ولبنان واليمن باموال العراق .وأوضح فيحان، أن “رسالتنا الى الامريكان : ان قراركم فاقد للقيمة والموضوع والاثر، واملاك قيس وامواله جميعها في العراق وإيران .وأشار في رسالته إلى أمريكا :لسنا تابعين لكم بل لإيران الثورة.

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