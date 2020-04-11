العصائب: ملاحظات سلبية سجلت في خطاب الكاظمي

العصائب: ملاحظات سلبية سجلت في خطاب الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت ميليشيا العصائب , السبت , انها سجلت عدة ملاحظات سلبية على خطاب رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي, مبينة انها أرسلت ملاحظاتها للكاظمي كي يوضح اكثر خلال البرنامج الحكومي الذي سيرفعه للبرلمان.وقال عضو الكتلة النائب احمد الكناني في تصريح صحفي، إن “كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي للعصائب دققت في مضمون خطاب التكليف الذي اعلنه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وقد سجلنا عدة ملاحظات سلبية او غير واضحة بما جاء في الخطاب الرسمي”.وأضاف انه “ضمن الملاحظات التي سجلت لم يشر بشكل واضح موقفه من تواجد القوات الأجنبية صراحة خاصة وان هناك قرار برلماني ملزم للحكومة بتنفيذه , اما الملاحظه الأخرى هي عدم تطرق الخطاب الى ملاحقة الفاسدين وسراق المال العام كذلك خلوه من تحديد موعد ثابت للانتخابات المبكرة”.ولفت الكناني إلى أن “كتلة صادقون أرسلت ملاحظاتها لرئيس الوزراء المكلف كي يوضح اكثر خلال البرنامج الحكومي الذي سيرفعه لمجلس النواب”

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