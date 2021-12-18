العصائب:(3) لجان حوارية لتشكيل التحالفات السياسية

العصائب:(3) لجان حوارية لتشكيل التحالفات السياسية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الميليشياوي في عصائب اهل الحق احمد عبد الحسين، السبت، عن تشكيل الاطار التنسيقي ثلاثة وفود للحوارات مع الكتل السنية والشيعية والكردية.وقال عبد الحسين في حديث صحفي، ان “الاطار التنسيقي شكل ثلاثة وفود للحوارات السياسية”.وأضاف ان “الوفد الأول التقى بالمكون السني برئاسة خميس الخنجر فيما سيذهب الوفد الثاني الى إقليم كردستاني للقاء القادة الكرد”، مشيرا الى ان “الوفد الثالث سيذهب الى الحنانة للقاء الصدر”.وأوضح عبد الحسين ان “جميع اللقاءات ستجري خلال أسبوع واحد بغض النظر عن مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج من عدمه”، مبينا ان “الانسداد السياسي لن يكون لطالما بدأت الحوارات بين الكتل”.وتوقع القيادي في اهل الحق “تأجيل المحكمة الاتحادية البت بقرارها بخصوص المصادقة على النتائج كون الأمر لايمكن أن يكون بهذه السرعة”.

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