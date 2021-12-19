العطافي:تشكيل الحكومة القادمة “سيطول”

العطافي:تشكيل الحكومة القادمة “سيطول”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة كفاءات البرلمانية، اليوم الأحد، أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيطول كثيرًا.وقال القيادي في الكتلة عباس العطافي في حديث صحفي، إن “الحكومة العراقية الجديدة سوف يطول تشكيلها كثيراً بسبب عمق الخلافات بين الأطراف السياسية كافة، وليست الشيعية فقط”.وبين ان “الخلافات السياسية لا تقتصر فقط على المكون الشيعي بل هناك خلاف سني سني كبير على رئاسة مجلس النواب، وصراع حاد بين الكورد على رئاسة الجمهورية ولهذا تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون سهلاً وسيكون طويلاً جداً ولا يوجد وقت محدد لهذا التشكيل”.

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