العطا محافظا جديداً لبغداد

العطا محافظا جديداً لبغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتخب مجلس محافظة بغداد, الاثنين, المرشح عن حزب الدعوة محمد جابرالعطا محافظا جديداً خلفا للمحافظ المستقيل فلاح الجزائري.وقال رئيس لجنة العلاقات والاعلام بالمجلس رعد جبار الخميسي في تصريح  صحفي، إن “مجلس محافظة بغداد صوت اليوم على المرشح محمد جابر عطا محافظ لبغداد خلفا للمستقيل  فلاح الجزائري”.واضاف الخميسي، ان “العطا فاز بالاغلبية وقد حصل على 42 صوتا”.يشار الى ان مجلس محافظة بغداد عقد اليوم الاثنين جلسة استثنائية لانتخاب محافظ لبغداد ونائبه خلفا للمحافظ المستقيل فلاح الجزائري.

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