العفو الدولية تؤكد على استخدم عمليات القنص من قبل قوات عبد المهدي ضد شباب الإنتفاضة

العفو الدولية تؤكد على استخدم عمليات القنص من قبل قوات عبد المهدي ضد شباب الإنتفاضة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت منظمة العفو الدولية، بعد إجراء مقابلات مع ثمانية نشطاء شهدوا مقتل المتظاهرين بنيران القناصة، يجب التحقيق بشكل صحيح في استخدام قوات الأمن العراقية للقوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى ثمانية نشطاء ومتظاهرين وصحفيين من بغداد والنجف والديوانية، وجميعهم وصفوا قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية، لتفريق المحتجين.

وبحسب تقرير لها فإن المنظمة قامت بالتحقق من المواد السمعية والبصرية وتحديد موقعها الجغرافي والتي تصور نمطًا من إطلاق النار المتسق مع نيران القناصة، وقد تم تأكيد التفاصيل المحددة لهذه الهجمات بشهادات شهود من بغداد. وفي الوقت نفسه، جمعت المنظمة شهادات جديدة تصف حملة السلطات العراقية الشريرة للمضايقة والترهيب واعتقال الناشطين المسالمين والصحفيين والمتظاهرين.

وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إنه “لا يجوز السماح باستخدام السلطات العراقية للقوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين في بغداد وفي أماكن أخرى تحت السجادة”، مبينة إن “العراقيين دفعوا ثمناً باهظاً للغاية لمجرد التمكن من ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي”.وأوضحت أنه “يجب على السلطات فورًا ودون أي تأخير التصرف بناءً على وعدها بإجراء تحقيق. هذا الوعد يدق جوفاء بالفعل مع استمرار المتظاهرين في مضايقتهم وتهديدهم بالصمت، بالإضافة إلى مطاردتهم وقتلهم في الشوارع. يجب عليهم الالتزام بمحاسبة من ثبت أنهم مسؤولون عن هذه الجرائم “.

وصف أحد المحتجين من بغداد كيف استهدف قناص مشتبه به متظاهراً ثم أطلق النار على آخرين حاولوا مساعدته.وأضاف “كان هناك شخص أصيب بالقناص، ركض خمسة أشخاص نحوه للمساعدة، وتم إطلاق النار عليهم جميعًا واحدًا تلو الآخر، كانت هناك جثث على طول الشارع، لقد أصيبوا جميعاً بطلقات في الرأس والصدر”.كانت لقطات تم التحقق منها من قبل منظمة العفو الدولية تتفق مع مكان الحادث ووصف الشاهد. ومع ذلك، لم تتمكن المنظمة من التحقق من هوية أو انتماء القناصة.

في 6 تشرين الأول، ألقت السلطات العراقية باللوم على “القناصة المجهولين” في قتل المتظاهرين، لكن الشهود قالوا إن نيران القناصة كانت تأتي من خلف قوات الأمن. وفي أي من حالات نيران القناصة المبلغ عنها، لا يُعرف عن قوات الأمن أنها تحمي المتظاهرين، كما لم تتدخل الشرطة واعتقلت أي شخص مسؤول عن إطلاق النار على المظاهرات، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية حماية أولئك الذين يمارسون بشكل سلمي حقهم في حرية التجمع.

وقال أحد المتظاهرين لمنظمة العفو الدولية: “كيف يمكن للحكومة أن تقول إنها لا تعرف من هو القناص؟ وإذا كانت القوات لا تعرف، ما إن أدركت لماذا لم يحذروا المتظاهرين؟ ركزت القوات على التأكد من أن أحدا لم يساعد المصابين “.في إحدى مناطق بغداد، أخبر المتظاهرون منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن منعت المتظاهرين الجرحى من الوصول إلى المستشفيات القريبة، واعتقلت أولئك الذين وصلوا إلى المستشفى ليلة الأربعاء 2 تشرين الأول.

كما وصف شهود من العاصمة ما يعتقد أنهم نيران قناصة على الاحتجاجات التي وقعت يوم الخميس 3 تشرين الاول والأحد 6 من الشهر ذاته، كما أبلغوا عن قيام رجال مسلحين بإطلاق النار على المتظاهرين والقيادة باتجاههم في محاولة واضحة لركضهم. كما وصف شهود في بغداد قوات الأمن المحيطة بالمتظاهرين في حي الزعفرانية بالمدينة وفتحوا النار بشكل مستمر عليهم.

كما أفاد الصحفيون والناشطون الذين تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية أنهم تلقوا مكالمات هاتفية تهديدية وتحذيرات غير مباشرة من قوات الأمن تخبرهم “بالتزام الصمت” وأن أسماءهم قد أضيفت إلى “قائمة” جمعتها أجهزة الاستخبارات “لدعم” المحتجين. اتُهم الصحفيون بالإبلاغ عن معلومات كاذبة بشأن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة.وقال أحد المتظاهرين من بغداد: “أي شخص استخدم هاتفه لإجراء مكالمة أو التقاط أو نشر صور للانتهاكات أثناء الاحتجاجات يكون في خطر”.

وقال شهود في بغداد والديوانية والنجف إن قوات الأمن نفذت المئات من الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين، وكثيراً ما كانوا يلاحقونهم في شوارع جانبية وسط فوضى الناس الهاربين من الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.وفي الوقت نفسه، تم حظر الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء بعد رفع مؤقت مساء الأحد. تم حظر الوصول إلى الإنترنت لفترة وجيزة يوم الأربعاء ولكنه ظل محظورًا منذ ذلك الحين، بينما ظل الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي محظورًا.

وقال نشطاء لمنظمة العفو الدولية إنهم “يدعون إلى تغيير الحكومة لأنهم لم يعودوا يصدقون أي وعود قدمتها الحكومة الحالية، والتي يتهمونها بتجاهل سنوات الاحتجاجات”.وأضافوا “لقد كنا نحتج منذ عام 2008 ولم يتغير شيء. الآن، لا نريد أن تمثلنا الأحزاب السياسية أو تقودنا في هذه الاحتجاجات لأننا بدونها نحن أقوياء وذو مصداقية، لقد وقفنا إلى جانب الحكومة ضد داعش وعندما كانوا يحررون المناطق ساندناهم. انتظرنا ولكن ما العذر الآن؟”.

وقال متظاهر من بغداد لمنظمة العفو الدولية إنهم “يعدون بالأرقام والوظائف والتغييرات وكل ما نحصل عليه هو نفسه: الفساد والمحسوبية”.في 6 و9 تشرين الأول، استجابةً للاحتجاجات، قدمت الحكومة العراقية عددًا من الوعود التي تشمل بناء وحدات سكنية، ومدفوعات الضمان الاجتماعي للأسر المحتاجة، ومنح للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم اقتصادي للتصدي للفقر فضلاً عن التعويضات لعائلات الذين قتلوا خلال المظاهرات.

هذه الوعود لن تنفجر ببساطة عندما يستمر تهديد العراقيين بالصمت والقبض عليهم والقتل في الشوارع، يجب أن تحترم السلطات العراقية حق الناس في التعبير عن أنفسهم والتجمع دون خوف من تداعياته، يجب أن يفرجوا فوراً وبدون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في الاحتجاج وحرية التعبير، والالتزام بمحاسبة قوات الأمن المسؤولة عن التخويف والاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك من خلال تقديم المسؤولين عن عمليات القتل غير القانوني.

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