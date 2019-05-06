العقابي:فشل مفاوضات إكمال حكومة عبد المهدي

العقابي:فشل مفاوضات إكمال حكومة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاثنين، عن فشل مفاوضات الاطراف المسؤولة عن تشكيل الحكومة في اكمال الكابينة الوزارية، مبينا ان الصراع على المناصب المتبقية تسبب في ضرر بالغ لمصالح المواطنين.وقال العقابي في تصريح  صحفي، إن “المفاوضات السياسية بين الكتل الرئيسية المسؤولة عن تشكيل الحكومة فشلت ولا يمكن اكمال الحكومة بالمفاوضات الحالية”.وتوقع العقابي “إتمام عمر الحكومة دون اكمال الكابينة الوزارية كما جرى في الحكومات السابقة”، مبينا ان “الكتل السياسية تتصارع بينها من اجل الحصول على المقاعد الوزارية المتبقية ما تسبب في اضرار بمصالح المواطنين والحكومة “.وكان العقابي قد كشف امس الاحد، عن تسلم رئيس الوزراء اسماء أربعة وزراء مطلوبين للقضاء ومخالفين لشروط الاستيزار من اجل اقالتهم، مبينا ان الكتل السياسية بانتظار رد عبد المهدي للخروج بموقف موحد. 

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